إعلان

ترامب يعتزم حضور مراسم تشييع جثمان الناشط اليميني تشارلي كيرك

04:03 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

الناشط اليميني تشارلي كيرك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي حضور مراسم تشييع جثمان الناشط اليميني تشارلي كيرك في ولاية أريزونا يوم 21 سبتمبر الجاري.

وقال ترامب للصحفيين: "فقدنا شخصا عظيما، سأتوجه في الصباح الباكر من يوم الأحد إلى أريزونا، وسنأخذ معنا عدة أشخاص على متن الطائرة الرئاسية".

ومن المتوقع أن تقام مراسم الوداع العامة في ملعب بمدينة جلينديل في ولاية أريزونا يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الناشط السياسي تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار في ولاية يوتا، حيث أجرى فعاليات في جامعة محلية بحضور حشود كبيرة من الطلبة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الناشط اليميني تشارلي كيرك تشييع جثمان الناشط اليميني تشارلي كيرك ترامب يعتزم حضور مراسم تشييع تشارلي كيرك تشارلي كيرك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان