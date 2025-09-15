ترامب يعتزم حضور مراسم تشييع جثمان الناشط اليميني تشارلي كيرك



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي حضور مراسم تشييع جثمان الناشط اليميني تشارلي كيرك في ولاية أريزونا يوم 21 سبتمبر الجاري.

وقال ترامب للصحفيين: "فقدنا شخصا عظيما، سأتوجه في الصباح الباكر من يوم الأحد إلى أريزونا، وسنأخذ معنا عدة أشخاص على متن الطائرة الرئاسية".

ومن المتوقع أن تقام مراسم الوداع العامة في ملعب بمدينة جلينديل في ولاية أريزونا يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الناشط السياسي تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار في ولاية يوتا، حيث أجرى فعاليات في جامعة محلية بحضور حشود كبيرة من الطلبة، وفقا لروسيا اليوم.