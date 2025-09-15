استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان



وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، استشهاد شخص وإصابة آخرين، جراء غارة جوية شنها الجيش الإسرائلي، مستهدفا سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية جنوبي البلاد.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة في لبنان، أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى سقوط شهيد.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الشهيد يدعى "محمد .ي"، من بلدة مجدل سلم، موضحة أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارته على السيارة عبر طائرة مسيّرة تابعة.

وأكدت الوطنية للإعلام حصول إصابات في سيارة أخرى تضررت جراء الغارة، وكان في داخلها عدد من الأطفال.

وأفادت الوكالة، أن محلقة إسرائيليّة ألقت مسامير في شوارع بلدة رامية الجنوبية، فيما عملت دورية من الجيش اللبناني على إزالتها.

كما عُثر على محلقة إسرائيلية كانت سقطت في بلدة حولا الحدودية، وفقا لروسيا اليوم.

وحسب المصدر نفسه، ألقت مسيّرة معادية، قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة الجنوبية، بالتزامن مع إطلاق نار على أطراف البلدة.