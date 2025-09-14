إعلان

البث الإسرائيلية: الجيش أكمل استعداداته لاحتلال مدينة غزة

09:08 م الأحد 14 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعداداته لاحتلال مدينة غزة، محذّرة من أن توسيع العملية قد يؤدي إلى مقتل الأسرى والقيادة السياسية على علم بذلك، وفق ما نقلته عن مسؤولين أمنيين.

وأفادت البث العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري نقاشا بشأن قضية الأسرى مع فريق التفاوض والمستويات العليا في المؤسسة الأمنية منذ أكثر من 3 ساعات.

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن نتنياهو عازم على خوض حرب أبدية لتحقيق أهداف سياسية ويعرض الأسرى للخطر، مؤكدة أن التاريخ لن يغفر لكل من يدعم التضحية بالأسرى التي بدأها نتنياهو.

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، الأحد، أن الحركة لن تكون أكثر حرصا من نتنياهو على الأسرى في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداد الإحتلال لاحتلال غزة العملية تؤدي إلى مقتل الأسرى بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام