البث الإسرائيلية: الجيش أكمل استعداداته لاحتلال مدينة غزة

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعداداته لاحتلال مدينة غزة، محذّرة من أن توسيع العملية قد يؤدي إلى مقتل الأسرى والقيادة السياسية على علم بذلك، وفق ما نقلته عن مسؤولين أمنيين.

وأفادت البث العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري نقاشا بشأن قضية الأسرى مع فريق التفاوض والمستويات العليا في المؤسسة الأمنية منذ أكثر من 3 ساعات.

من جانبها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن نتنياهو عازم على خوض حرب أبدية لتحقيق أهداف سياسية ويعرض الأسرى للخطر، مؤكدة أن التاريخ لن يغفر لكل من يدعم التضحية بالأسرى التي بدأها نتنياهو.

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، الأحد، أن الحركة لن تكون أكثر حرصا من نتنياهو على الأسرى في غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".