لمدة 50 دقيقة.. رومانيا تتهم روسيا باختراق مجالها الجوي

(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن الطائرة المسيّرة التي تم رصدها في الأجواء الرومانية أمس السبت جاءت من روسيا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن الطائرة المسيرة من طراز "جيران"، وهو النوع الذي تستخدمه موسكو في هجماتها على أوكرانيا.

وجاء في البيان: "تُظهر مثل هذه الحوادث افتقار الاتحاد الروسي للاحترام تجاه القانون الدولي، كما أنها تُعرض للخطر ليس فقط سلامة المواطنين الرومانيين، بل أيضاً الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وبقيت الطائرة المسيّرة في الأجواء الرومانية لمدة تقارب 50 دقيقة، حيث حلّقت من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي على طول فرع "كيليا" من نهر الدانوب، الذي يشكل الحدود مع أوكرانيا.

وبالقرب من قرية "باردينا" الرومانية، عادت الطائرة باتجاه أوكرانيا وغادرت الأراضي الرومانية.

وأقلعت مقاتلتان رومانيتان من طراز (إف 16) لمراقبة الطائرة المسيّرة، كما دعمت طائرتان ألمانيتان من طراز يوروفايتر تايفون عملية المراقبة.

ووفقا للوزارة، حصل الطيارون الرومانيون على إذن لإسقاط الطائرة المسيّرة، غير أنهم قرروا عدم القيام بذلك لتجنب "المخاطر الجانبية".

يأتي الحادث عقب قيام مسيرات روسية باختراق المجال الجوي لبولندا يوم الاربعاء، الماضي فيما وصف بأنه استفزاز متعمد، ما دفع (الناتو) إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تطلق طائرات مسيرة لاختراق المجال الجوي البولندي.