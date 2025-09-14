إعلان

إیران: العقوبات وراء عدم دفع رسوم العضوية لليونسكو

07:16 م الأحد 14 سبتمبر 2025

إيران

طهران - (د ب أ)

أعلن مسؤول إيراني بارز أن العقوبات المفروضة على بلاده تُشكّل العائق الأساس أمام دفع رسوم العضوية الخاصة بالجمهورية الإسلامية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأوضح إيزدي، المدير العام لتسجيل وصون المواقع والأماكن التاريخية وصيانة وإحياء التراث المعنوي والطبيعي في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايرانية، أنّ "إيران ملتزمة بواجباتها تجاه المنظمات الدولية، غير أنّ القيود المصرفية والعقوبات الظالمة حالت دون تحويل المبالغ المطلوبة إلى حساب اليونسكو"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف أنّ الوزارة "على تواصل دائم مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة تضمن استمرار التزامات إيران الدولية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي"، مؤكداً أنّ هذه الصعوبات لا تعني تخلف إيران عن مسؤولياتها وإنما تعكس الظروف غير العادلة المفروضة عليها.

يشار إلى الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018.

