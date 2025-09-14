وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الأحد، إنها وجهت مذكرة عاجلة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية بشأن محاولة اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة وانتهاك سيادة قطر وإفشال جهود وقف الإبادة في غزة.

وأشارت حماس، إلى أنها كشفت في المذكرة أن محاولة الاغتيال جاءت أثناء مناقشة وفدها مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار.

وأكدت حماس، على أنها بذلت أقصى درجات المرونة لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي دأبت على إفشال كل اتفاق عبر الاغتيالات وإضافة الشروط وارتكاب المجازر.

وأوضحت حماس، أنها طالبت في مذكرة لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالضغط لوقف العدوان على غزة والضفة ومقاطعة إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا وملاحقة قادتها في المحاكم الدولية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كبار قادة حماس في قطر يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية ومدير مكتبه.