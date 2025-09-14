حمد بن جاسم يثير تفاعلًا بتعليقه على هجوم الدوحة والقمة العربية

وكالات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي علق فيه على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقرًا سكنيًا لأعضاء بحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال حمد بن جاسم، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن الدوحة ستستضيف يوم غد الإثنين قمة للتباحث في العدوان الذي ارتكبته إسرائيل على بلاده.

وأضاف "ومع أني سعيد بما صدر من مواقف وتضامن دولي وعربي وإسلامي وخليجي مع قطر فإن المهم هو مصداقية ما سيتخذ من قرارات عملية وواضحة وخصوصا على المستوى العربي والإسلامي والخليجي، ليس نصرة لقطر فحسب ولكن لإيقاف وكبح الرعونة والوحشية الإسرائيلية التي تتعرض لها بلدان عديدة خارج إطار ما تسميه إسرائيل بالمواجهة مع الإرهاب، ووضع حد لاستخفافها بالعالم العربي والإسلامي من حولها".

وانتقد بن جاسم تصريحات مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قائلًا إنه " كان واضحا في حديثه أمام مجلس الأمن يتبجح بأقاويل كاذبة ويسوق مقارنات غير صحيحة، بل وكأن الفلسطينيين هم من أتوا على متن السفن من شتى بقاع الأرض واحتلوا أرض إسرائيل، والعكس هو الصحيح".

وتابع: "قبل أن تنعقد القمة أود أن أقول للدول العربية والإسلامية إننا نعرف أن هناك سياسات ومصالح ومعاهدات يجب أخذها في الحسبان، ولكن لا بد من اتخاذ مواقف تحفظ استمرار مصالحكم وحتى لا يفرض عليكم بالقوة ما يضر بتلك المصالح من قبل دولة متغطرسة لا تجد من يردعها بالقانون أو بغيره".

وعلق أحد مستخدمو منصة "إكس"، على المنشور، قائلًا إنه يعكس بصيرة صادقة وقراءة دقيقة لطبيعة المرحلة والتحديات التي تواجه أمتنا.

وكتب آخر أن خطاب الشرعية الدولية لم يعد متاحًا في ظل تعطيل قرارات مجلس الأمن واستمرار التوسع الاستيطاني.

أستاذ حمد، مساك الله بالخير.

اسمح لي أن أعقّب على كلامك.



خطاب الشرعية الدولية لم يعد متاحًا في ظل تعطيل قرارات مجلس الأمن واستمرار التوسع الاستيطاني.



وقال ثالث: "القمة في الدوحة ليست مساحة للبيانات الإنشائية بل اختبار لمصداقية الأمة".