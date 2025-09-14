مصــر تدين الهجوم الإرهابي في شمال غرب باكستان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف جنود باكستانيين في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، مجددًا موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع باكستان في هذا الظرف الأليم.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.