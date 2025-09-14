2000 عامل بالهلال الأحمر المصري يواصلون إغاثة أهالي غزة

وكالات

يواصل نحو 2000 عامل بالهلال الأحمر المصري العمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع؛ وفقً ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

.

وتعمل الفرق الإغاثية على تسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية وتوزيعها بشكل عاجل على المتضررين والمستشفيات، لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الملحة.

ويأتي هذا الجهد ضمن التحركات المصرية المستمرة لتخفيف معاناة السكان وتقديم الدعم اللازم لهم.