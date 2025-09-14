إعلان

2000 عامل بالهلال الأحمر المصري يواصلون إغاثة أهالي غزة

06:13 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

قوافل الهلال الأحمر المصري لدعم غزة-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

يواصل نحو 2000 عامل بالهلال الأحمر المصري العمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأهالي في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع؛ وفقً ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

.

وتعمل الفرق الإغاثية على تسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية وتوزيعها بشكل عاجل على المتضررين والمستشفيات، لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الملحة.

ويأتي هذا الجهد ضمن التحركات المصرية المستمرة لتخفيف معاناة السكان وتقديم الدعم اللازم لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهلال الأحمر المصري 2000 عامل إغاثة أهالي غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام