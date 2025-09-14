إعلان

قوات الاحتلال تمنع دخول شاحنات الوقود إلى غزة دون إبداء أسباب

06:10 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

شاحنات وقود تدخل قطاع غزة ارشيفية

وكالات

منعت قوات الاحتلال دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، في خطوة مفاجئة جاءت دون أي توضيح رسمي للأسباب وراء هذا القرار، ما يزيد من معاناة الأهالي في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتسببت هذه الإجراءات في تعطيل وصول الإمدادات الحيوية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الخدمية داخل القطاع، الأمر الذي يفاقم الوضع الصحي والمعيشي، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل فيه الضغط على سكان غزة نتيجة نقص الوقود والمواد الأساسية.

شاحنات الوقود غزة قوات الاحتلال
