قوات الاحتلال تمنع دخول شاحنات الوقود إلى غزة دون إبداء أسباب

وكالات

منعت قوات الاحتلال دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، في خطوة مفاجئة جاءت دون أي توضيح رسمي للأسباب وراء هذا القرار، ما يزيد من معاناة الأهالي في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتسببت هذه الإجراءات في تعطيل وصول الإمدادات الحيوية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الخدمية داخل القطاع، الأمر الذي يفاقم الوضع الصحي والمعيشي، وذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل فيه الضغط على سكان غزة نتيجة نقص الوقود والمواد الأساسية.