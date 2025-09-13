وزير الخارجية الأمريكي: الهجوم على قطر لن يؤثر في علاقتنا مع إسرائيل

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، أن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، لن يؤثر على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال روبيو في تصريحات إعلامية قبل مغادرته إلى تل أبيب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن سير الأحداث، لكنه في الوقت نفسه أكد أنها لن تؤثر في العلاقة مع إسرائيل.

ورغم تزايد المؤشرات على استياء ترامب من نهج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يطيل أمد الحرب في غزة، أكد روبيو على استمرار دعم واشنطن لتل أبيب، مقللا من شأن تداعيات الهجوم الإسرائيلي.

وأوضح روبيو في حديثه للصحفيين وفق ما نقلته "شبكة "سي إن إن" "أحيانا تحدث أمور في تلك العلاقات قد لا تكون متوافقة مع الأحداث، لكن ذلك لن يغير من طبيعة العلاقة، وفي المقام الأول علينا أن نتحدث عنها"، مشيرا إلى أن هدف زيارته إلى تل أبيب هو توضيح استراتيجية إسرائيل.

وأضاف روبيو: "سألتقي بالإسرائيليين وسنتحدث لنرى ما سيحدث، سأحصل على رؤية لخططهم المستقبلية.. لكن الآن علينا المضي قدما ودراسة ما سيحدث لاحقا".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه يجب التركيز على مسألة الأسرى الإسرائيليين في غزة، لافتا إلى أن 48 أسيرا يستحقون الإفراج عنهم دفعة واحدة "ولا يزال هناك عمل شاق أمامنا".

وخلال تصريحاته، تجنّب روبيو الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قلقة من تهديدات نتنياهو بتنفيذ هجوم جديد على قطر.