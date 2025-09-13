مصر تجدد دعوتها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جددت مصر دعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أن تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي يتطلب انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يضمن الشفافية ويحول دون اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية.

وشددت القاهرة على أن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحد من سباق التسلح الذي يهدد السلم العالمي، مؤكدة أنها كانت في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ طرحها مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 بالأمم المتحدة.

كما أعربت مصر عن قلقها إزاء المخاطر التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه تنفيذ معاهدة عدم الانتشار النووي، ومؤكدة أن قرار مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يعد التزامًا دوليًا واضحًا لا يمكن تجاوزه.





