وزير الخارجية: قضية المياه تمثل التحدي الأكبر لمصر ولن نفرط في حقوقنا

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تواجه جملة من التهديدات الإقليمية الخطيرة، يأتي في مقدمتها قضية المياه التي تمثل التحدي الأول والأكبر للأمن القومي المصري، مشددًا على أن الدولة لن تفرط في حقوقها المائية مهما كان الثمن، حتى ولو بقطرة واحدة.

وخلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، أوضح "عبد العاطي"، أن التحديات تحيط بمصر من مختلف الاتجاهات، حيث يشهد الغرب أزمة ليبية معقدة بسبب الانقسامات الداخلية ووجود قوات أجنبية تعرقل استقرار الدولة، فضلًا عن امتداد الحدود المشتركة لأكثر من 1200 كيلومتر بما يجعلها عرضة لتأثيرات الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية.

وأضاف وزير الخارجية، أن الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي تمثل مصدر قلق متزايد نتيجة تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، فيما يزداد الوضع خطورة في الجنوب مع الأزمات الإنسانية والأمنية في السودان، والتي تشمل القتل والتجويع وتهدد بقاء الدولة السودانية.

وأشار "عبد العاطي"، إلى أن مصر تتابع أيضًا التحديات القادمة من الشمال في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا أن هذه الأوضاع مجتمعة تستلزم تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف الجهود لحماية الأمن القومي المصري.

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر تتحرك بقوة لدعم استقرار الدول الوطنية والحفاظ على سيادتها، لافتًا إلى أن قوة الدولة المصرية تكمن في وحدة شعبها ومؤسساتها، وهو ما يمنحها القدرة على مواجهة هذه الأزمات بثبات وحزم، حفاظًا على استقرار المنطقة بأسرها.

