مرشح عمدة نيويورك يتعهد باعتقال نتنياهو

وكالات

تعهد زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، أنه إذا انتخب فإنه سيأمر إدارة شرطة نيويورك باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه المدينة.

وقال ممداني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الخميس، إن نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية في غزة.

وأضاف أنه إذا جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك، فإنه سيحترم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو من خلال القبض عليه في المطار.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن اعتقال نتنياهو سيكون مستحيلًا عمليًا، وقال البعض إنه قد ينتهك القانون الاتحادي. ورغم ذلك، فمن المرجح أن يثير تعهد ممداني ردود فعل قوية في نيويورك، ثاني أكبر موطن لليهود في العالم، بحسب الصحيفة.

ورغم أن سكان نيويورك يعربون الآن بشكل عام عن دعمهم للفلسطينيين على حساب إسرائيل في حربها في غزة، فإن تعهد ممداني قد يعقد محاولته لطمأنة شريحة من الزعماء اليهود الذين أعربوا عن قلقهم إزاء بعض مواقفه.

وتابع ممداني، عضو مجلس الولاية الذي يتقدم في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر: "هذا شيء أنوي تحقيقه (اعتقال نتنياهو)، الديمقراطيين على مستوى الولاية والمحلية بحاجة إلى إظهار أنهم سيتخذون إجراءات حيث لن تفعل الحكومة الفيدرالية ذلك".







