قطر تتعهد بحماية سيادتها بعد هجوم إسرائيل في الدوحة

وكالات

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قيادات من حركة حماس في العاصمة الدوحة، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة رسمية لواشنطن، حيث التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية. وأكد فانس تضامن بلاده مع الدوحة، معتبرًا أن الحلول الدبلوماسية قادرة على معالجة التوترات في المنطقة، مع الإشادة بدور قطر البارز في جهود الوساطة وإحلال السلام.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن بلاده تعتبر أمنها وسيادتها خطوطًا حمراء لا يمكن التهاون فيها، مشيرًا إلى تقدير قطر للشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة ودعمها لمواقف الدوحة وسيادتها. كما أكد أن قطر ستواصل دورها الفاعل في دعم الاستقرار والسعي لتحقيق السلام بالمنطقة.