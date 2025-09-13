أسامة حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة استهداف لورقة ترامب

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، إن محاولة اغتيال وفد الحركة في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل استهدافًا مباشرًا لورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف حمدان خلال في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم، أن العالم بات يعلم بعد العدوان على قطر، حقيقة الطرف الذي يعطل الاتفاق، مشيرًا إلى أن الحادث يعد إطلاق نار مباشر على جهود ترامب.

وأكد القيادي أن حماس تترقب نتائج جهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري في الولايات المتحدة لمتابعة تطورات القضية.

وفي وقت سابق، أشادت حركة حماس، بحادث الطعن الذي وقعت صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وقالت المقاومة الجمعة، إن عملية الطعن بالقدس تأتي ردا على جرائم العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة.

وأضافت حماس أن "خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره بالقطاع والضفة، ونشد على أيدي شبابنا الثائر، وندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي والمقاومة".

وكان أصيب شخصان، أحدهما بجروح متوسطة إلى خطيرة، والآخر بجروح طفيفة، في حادث طعن وقع صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى اشتباه أولي في أن الحادث "هجوم إرهابي"، وقالت إن المشتبه به موظف بالفندق، وهو من سكان مخيم شعفاط للاجئين، القريب من القدس، وقد اعتقل ويخضع حاليا للتحقيق من قل الأجهزة الأمنية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن منفذ الهجوم تم تحييده في موقع الحادث على يد شرطي خارج الخدمة كان يقيم في الفندق، إلى جانب أحد المدنيين.