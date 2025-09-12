وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره القطري قبل زيارته لإسرائيل

(أ ب)

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة مع نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثان، قبل زيارته لإسرائيل مطلع هذا الأسبوع، بعد أيام من استهداف قوات الاحتلال لقادة حماس في غارة جوية على الدوحة.

ومن المقرر أن يصل روبيو إلى إسرائيل بعد غد الأحد في زيارة تستمر يومين، تأتي كإظهار للدعم لإسرائيل قبل أن تجري الأمم المتحدة نقاشا من المرجح أن يكون محتدما حول إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه نتنياهو.

ومن المتوقع أيضا أن يزور روبيو موقعا أثريا مثيرا للجدل في القدس الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون باعتبارها عاصمة الدولة التي يأملون في أن تصبح مستقلة في نهاية المطاف.

وفي اليوم ذاته الذي تم فيه الإعلان عن زيارته لإسرائيل، شارك وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع بالبيت الأبيض ضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الأمريكي بشأن المحادثات، لكن السفارة القطرية في واشنطن نشرت صورة تجمع المسؤولين الثلاثة.