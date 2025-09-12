إعلان

السلطة الفلسطينية ترحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

07:18 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية الفلسطينية

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الأمم المتحدة مشروع القرار المؤيد لحل الدولتين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان على صفحتها بمنصة "إكس" "ترحب دولة فلسطين بالتصويت الجامع بأغلبية الدول على إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته، باعتباره مخرجاً للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي تم عقده برئاسة الأشقاء في السعودية ومعهم فرنسا. حيث صوتت 142 دولة، وامتنعت 12 دولة، وصوتت 10 دول ضد القرار".

وأشارت الخارجية، إلى أن هذه المبادرة هي شراكة أولى للجمعية العامة ودورتها الـ80، وتشكر دولة فلسطين المملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودها في رؤى المؤتمر الدولي وما تبعه من جهد هام مشاركة اعلان نيويورك الى خطة عمل فعلية بخطوات إدارة الإدارة الاستراتيجية والمؤسسية، والأمنية.

وثمنت دولة فلسطين وشكرت جميع الدول التي رعت وصوتت ارتباطها كي تصبح إعلان نيويورك وثيقة أممية.

وقبل قليل، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".

وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة حل الدولتين
