أمريكا تصف قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين بـ"العقيم"

وكالات

أبدت ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، دوروثي كاميل شيا، معارضتها للمساعي الدولية المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت شيا، إن إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مثال على تفكير عقيم"، محذرة من أن مساعي إقامة الدولة الفلسطينية سيكون له تبعات وخيمة، وفق زعمها.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: "يجب أن نواصل السعي لوقف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس لضمان السلام في الشرق الأوسط".

واليوم الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".











