فرنسا تستدعي السفير الروسي على خلفية انتهاك المجال الجوي لبولندا

(د ب أ)

استدعت فرنسا السفير الروسي على خلفية توغل مسيرات في المجال الجوي البولندي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو اليوم الجمعة، عبر إذاعة "فرانس إنتر"، إن الوزارة ستخطر الدبلوماسي الروسي أنهم لا يمكن ترهيبهم. وأضاف أن روسيا لا بد أن تتوقف عن اختبار حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفائه.

ووصف بارو انتهاك المجال الجوي لبولندا بأنه غير مقبول، وأضاف: "إنها استراتيجية متعمدة من قبل روسيا لتخويفنا، ولاختبارنا".

وفي رد فعل على الواقعة، من المقرر أن ترسل فرنسا ثلاثة مقاتلات من طراز رافال لحماية المجال الجوي البولندي والجبهة الشرقية لحلف الناتو.

وبحسب وزارة الدفاع، من المقرر أيضا أن يتم إرسال أفراد وذخيرة كتعزيزات.

وذكرت بولندا أن 19 مسيرة روسية دخلت مجالها الجوي عمدا أثناء هجوم روسي على أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.