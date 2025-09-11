إعلان

مصرع وإصابة 96 شخصًا في انفجار صهريج في مكسيكو سيتي

11:36 م الخميس 11 سبتمبر 2025

انفجار صهريج غاز في مكسيكو سيتي

(د ب أ)

أعلن مسؤولون مكسيكيون، اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص في المستشفيات متأثرين بجروحهم، واستمرار حوالي 20 آخرون في حالة حرجة، عقب انفجار صهريج مملوء بالغاز السائل في مكسيكو سيتي.

ورفعت السلطات أيضا الحصيلة الرسمية للمصابين إلى نحو 90 شخصا، وفقا لما صرحت به رئيسة الدفاع المدني المحلي، ميريام أورزوا، لإذاعة محلية.

ووفقا لعمدة العاصمة المكسيكية كلارا بروجادا، انقلبت الشاحنة، التي تبلغ سعة الصهريج بها 49500 لتر، تحت جسر علوي على طريق سريع قبل أن تنفجر.

وقالت بروجادا إن الحادث تسبب في هزة عنيفة واشتعال النار في ما لا يقل عن 18 سيارة.

وأعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن أسفها للحادث الذي وقع في ضاحية سانتا مارثا أكاتيتلا شرقي العاصمة، في منطقة إيزتابالابا المكتظة بالسكان.

وقالت شينباوم في مؤتمرها الصحفي اليوم، "نتقدم بتعازينا لكل العائلات التي فقدت أحد أحبائها، مؤكدة أن مكتب المدعي العام يواصل التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة وراء الحادث.

