البرلمان الأوروبي يرفض الوقوف دقيقة حداد على روح تشارلي كيرك

القاهرة- مصراوي

رفضت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الخميس، محاولة من الكتل اليمينية للوقوف دقيقة صمت حدادًا على المؤثر المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك الذي قُتل.

المبادرة اقترحها أولًا النائب الأوروبي تشارلي ويمرز من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، كخطوة رمزية "للتأكيد على أن حقنا في حرية التعبير لا يمكن أن يُطفأ"، وذلك بحسب سلسلة رسائل بريدية شارك فيها عشرات النواب الأوروبيين واطلعت عليها بوليتيكو.

كان كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، يلقي كلمة في جامعة يوتا فالي عندما أُطلق عليه النار وقتل. وكان شخصية بارزة في السياسة المحافظة، وأثار مقتله موجة حزن واسعة، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت مجموعات يمينية ويمينية متطرفة لبوليتيكو أنها دعمت المبادرة.

وقال ريني أوست، رئيس كتلة "أوروبا الأمم ذات السيادة" (ESN) اليمينية المتطرفة ونائب حزب البديل من أجل ألمانيا، لبوليتيكو: "يذكّرنا اغتياله بأهمية حماية الحريات الأساسية، حتى في المجتمعات الديمقراطية".

لكن ميتسولا رفضت المقترح، حيث قال متحدث باسم رئيسة البرلمان لبوليتيكو: "دقائق الصمت يعلنها الرئيس عند افتتاح الجلسة العامة". وقد عُقد افتتاح الجلسة يوم الإثنين.

وأضاف المتحدث لاحقًا: "إذا كان هناك طلب لدقيقة صمت، يجب أن يأتي من مجموعة سياسية ليُعقد في افتتاح الجلسة. وإذا قُدم طلب، يمكن بالطبع أن يتم ذلك في أكتوبر."

وبدلاً من ذلك، سُمح لويمرز بتقديم "نقطة نظام" حول الموضوع، وهو ما تم الاتفاق عليه، وفق ما قاله مسؤول إعلامي من حزبه (الديمقراطيون السويديون) لبوليتيكو. وقد سُمح له بإلقاء بيان بشأن حادثة إطلاق النار على كيرك قبل بدء جلسة التصويت.

بدأ ويمرز بيانه، ثم حاول التنازل عن ما تبقى من وقته لإقامة دقيقة صمت، لكن نائبة رئيس البرلمان التي كانت تدير الجلسة، كاتارينا بارلي من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)، قاطعته — مما أثار احتجاجًا من نواب يمينيين ويمينيين متطرفين الذين أخذوا يطرقون على الطاولات ويهتفون.

وقالت بارلي ردًا على احتجاج النواب: "لقد ناقشنا هذا، وأنتم تعلمون أن الرئيسة قالت لا لدقيقة صمت." وقد قوبل تصريحها بالتصفيق من الكتل الوسطية واليسارية.

وتجنبت الكتل الوسطية والليبرالية واليسارية التعليق على المقترح، معتبرة أنه قرار يخص رئيسة البرلمان. وكان كيرك، الحليف المقرب من ترامب، شخصية بارزة في عالم "MAGA"، معروفًا بحشده للطلاب الشباب من خلال مناظراته في الجامعات.

وقال ترامب في بيان مصوَّر عقب الحادث: "كان تشارلي أفضل ما في أمريكا، والوحش الذي هاجمه كان يهاجم بلدنا بأكمله."