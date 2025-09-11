وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، إن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مستهدف في كل شيء، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول أن تكمل السيطرة التامة على كل فلسطين لتنتقل إلى ما وراءها.

وأوضح عبد الملك الحوثي، أن "العدو الإسرائيلي في استهدافه للأمة يستخدم عملية الترويض وعملية التأثير على الحالة النفسية والشعورية والوجدانية في واقع الأمة بأساليب كثيرة ووسائل متعددة".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتم نزع سلاح المقاومة في لبنان، فإن إسرائيل تعمل على تسليح أوسع مستوى في كيانه، مضيفًا "من المفارقات العجيبة أن تتبنى الحكومة اللبنانية الإملاءات الإسرائيلية والمطالب الأمريكية في السعي لتجريد لبنان من قوته".

ووصف عبد الملك الحوثي، اعتداء إسرائيل على مقرات القادة في الدوحة، بأنه اعتداء على السيادة القطرية، التي تلعب دور أساسي في مفاوضات السلام ووقف العدوان على غزة، متابعًا " ندرك أن العدو الإسرائيلي عدو لنا جميعا وخطر يستهدف المنطقة كلها".

وأكد زعيم جماعة أنصار الله، أن العدو الإسرائيلي بتجاوزه في قطر يكشف لكل الدول العربية أنه يسعى لتوسيع معادلة الاستباحة، مضيفًا أن "جرائم العدو الإسرائيلي تزيد شعبنا عزماً على عزمه وبصيرة إلى بصيرته وثباتا إلى ثباته".

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن العدو الإسرائيلي بارتكابه جريمة استهداف رئيس الوزراء ورفاقه يبين إفلاسه ويضاعف من رصيده الإجرام، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على الشعب الفلسطيني بل سيزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه.