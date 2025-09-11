إعلان

قطر: نحمّل إسرائيل مسؤولية التوترات الإقليمية وعواقب سياساتها العدائية

02:28 م الخميس 11 سبتمبر 2025

قطر

وكالات

قال وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد الخليفي، الخميس، إن الكيان الإسرائيلي يقوم بإرهاب دولة بقيادة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد الخليفي، أن الهدف من الحرب الإسرائيلية في غزة هو القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن دولة قطر لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وباشرت بتشكيل فريق قانوني للرد على هذا الهجوم.

وأوضح الخليفي، أن العدوان الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي، كما أنه إرهاب دولة ويقوض أي جهد لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وحمّل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التوترات الإقليمية وعن العواقب الوخيمة لسياساتها التصعيدية العدائية.

قطر إسرائيل محمد الخليفي
