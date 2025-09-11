فيديو لفتاة سودانية معلقة على شجرة يشعل غضبًا.. وهجوم على الدعم السريع

وكالات

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فتاة قيل أنها مواطنة سودانية، مُعلقة على شجرة على يد أحد عناصر ميليشيا "الدعم السريع"، ما أثار غضباً واسعاً واعتُبر تجسيداً لوحشية الانتهاكات التي ترتكبها هذه الميليشيا ضد المدنيين.

#السودان | تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديوً يظهر فتاة معلقة على شجرة على يد أحد عناصر مليشيا الدعم السريع، في مشهد يعكس وحشية هذه المليشيا.

يواصل المرتزقة وقياداتهم ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين العزّل في دارفور، من تعذيب وقتل إلى تجويع آلاف السكان في الفاشر، كل ذلك في ظل… pic.twitter.com/4k2IKE09A4 — Sudan News (@Sudan_tweet) September 10, 2025

ويأتي هذا الفيديو في وقت تتواصل فيه الجرائم بحق سكان إقليم دارفور، حيث يتعرض المدنيون في مدينة الفاشر وغيرها من المناطق لعمليات قتل وتعذيب وتجويع، على أيدي مقاتلي "الدعم السريع" وقياداتها، وفق ما تؤكد مصادر محلية ومنظمات حقوقية.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطنة السودانية قسمة علي عمر، توفيت بعد تعرضها للتعذيب على يد أحد عناصر الميليشيا.

⭕️ تسجيل صوتي متداول اعلن فيه عن وفاة المواطنة قسمة على عمر و ذلك بعد تعذبيها من الجنجويدي المعروف ب عبدالله الصكا..

لا حول و لا قوه الا بالله #الدعم_السريع_منظمة_ارهابية #جرائم_الدعم_السريع pic.twitter.com/f6lZpmB3CU — درويش ®️ (@Derwish249) September 10, 2025

وبحسب معلومات متداولة، فإن العنصر الذي ظهر في الفيديو يُدعى عبدالله محمد، الملقب بـ"الصكا"، وهو من أبناء مدينة زالنجي بوسط دارفور.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨

معلومات تفيد بأن عنصر مليشيا الدعم السريع يُدعى عبدالله محمد الملقب بـ “الصكا” ومن أبناء مدينة زالنجي بوسط دارفور

أقدم على جريمة وحشية تمثّلت في تعذيب فتاة وتعليقها على شجرة وتوثيق فعلته. وتشير بعض الأنباء إلى أن الفتاة قد فارقت الحياة متأثرة بالتعذيب الذي تعرضت له… pic.twitter.com/lHe4eVXPF7 — Moneer.. (@Moneer_Shareef) September 10, 2025

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالت صفحة سودان تريند على منصة إكس، "كل ماهو قبيح ترتكبه مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها".

بينما قال أحد المغردين تعليقًا على مقطع الفيديو، "في المواقع: حكومة مليشيات الدعم السريع تتحدث عن الانتقال المدني الديمقراطي، في الواقع: الانتقال الوحيد الذي تجلبه حكومة مليشيات الدعم السريع هو الانتقال إلى الرفيق الأعلى تحت التعذيب.

في المواقع: حكومة مليشيات الدعم السريع تتحدث عن الانتقال المدني الديمقراطي.



في الواقع: الانتقال الوحيد الذي تجلبه حكومة مليشيات الدعم السريع هو الانتقال إلى الرفيق الأعلى تحت التعذيب. pic.twitter.com/X5XYGPAVBE — 𝕐𝔸 - 𝕄𝕆𝕊𝕋𝔸𝔽𝔸 (@YAS50IR) September 11, 2025

وعلق آخر قائلًا، "جرائم مليشيا الدعم السريع لن تنتهي إلا باستئصال هذا السرطان، تعذيب امرأة واهانتها لساعات طويلة من أشباه الذكور المنتمين لهذه الفئة الضالة المجرمة".