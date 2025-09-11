إعلان

فيديو لفتاة سودانية معلقة على شجرة يشعل غضبًا.. وهجوم على الدعم السريع

01:18 م الخميس 11 سبتمبر 2025

فتاة سودانية معلقة على شجرة

وكالات

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر فتاة قيل أنها مواطنة سودانية، مُعلقة على شجرة على يد أحد عناصر ميليشيا "الدعم السريع"، ما أثار غضباً واسعاً واعتُبر تجسيداً لوحشية الانتهاكات التي ترتكبها هذه الميليشيا ضد المدنيين.

ويأتي هذا الفيديو في وقت تتواصل فيه الجرائم بحق سكان إقليم دارفور، حيث يتعرض المدنيون في مدينة الفاشر وغيرها من المناطق لعمليات قتل وتعذيب وتجويع، على أيدي مقاتلي "الدعم السريع" وقياداتها، وفق ما تؤكد مصادر محلية ومنظمات حقوقية.

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطنة السودانية قسمة علي عمر، توفيت بعد تعرضها للتعذيب على يد أحد عناصر الميليشيا.

وبحسب معلومات متداولة، فإن العنصر الذي ظهر في الفيديو يُدعى عبدالله محمد، الملقب بـ"الصكا"، وهو من أبناء مدينة زالنجي بوسط دارفور.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالت صفحة سودان تريند على منصة إكس، "كل ماهو قبيح ترتكبه مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها".

بينما قال أحد المغردين تعليقًا على مقطع الفيديو، "في المواقع: حكومة مليشيات الدعم السريع تتحدث عن الانتقال المدني الديمقراطي، في الواقع: الانتقال الوحيد الذي تجلبه حكومة مليشيات الدعم السريع هو الانتقال إلى الرفيق الأعلى تحت التعذيب.

وعلق آخر قائلًا، "جرائم مليشيا الدعم السريع لن تنتهي إلا باستئصال هذا السرطان، تعذيب امرأة واهانتها لساعات طويلة من أشباه الذكور المنتمين لهذه الفئة الضالة المجرمة".

فتاة سودانية معلقة على شجرة الدعم السريع سكان إقليم دارفور عمليات قتل وتعذيب
