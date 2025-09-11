لنقل خبراتهم.. ترامب يوقف ترحيل عمال كوريين جنوبيين من أمريكا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، الخميس، إن العمال الكوريين المحتجزين في الولايات المتحدة سيغادرون مركز الاحتجاز الساعة 3 مساءً بتوقيت سول.

وأشار جيه ميونج، إلى أنه سيكون هناك المزيد من الطرق للتفاوض مع الولايات المتحدة، موضحا أنه سيوافق على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة عندما تكون النتائج معقولة.

وحذّر جيه ميونج، من أن الشركات الكورية الجنوبية ستواجه صعوبات في الحفاظ على استثماراتها في الولايات المتحدة دون تحسين أنظمة التأشيرات.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف ترحيل العمال الكوريين الجنوبيين لتشجيعهم على تدريب الأمريكيين على صناعة بطاريات السيارات.

وأوضح مسؤولون بكوريا الجنوبية، أن الرئيس الأمريكي أعطى العاملين الكوريين في مصنع بطاريات هيونداي-إل جي خيار البقاء بالولايات المتحدة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر بقطاع الصناعة إن من المقرر إعادة المئات من الكوريين الذين احتجزتهم السلطات الأمريكية في مداهمة بموقع مصنع يعود لشركة هيونداي لصناعة السيارات إلى وطنهم خلال هذا الأسبوع.

وأسفرت المداهمة عن اعتقال 475 شخصًا، بمن فيهم العمال الكوريون. وأفادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأنه تبيّن أن المحتجزين يعملون بشكلٍ غير قانوني في الولايات المتحدة، وأن العديد منهم يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو تأشيرات سياحية لا تسمح لهم بالعمل