الرئيس الإسرائيلي يزعم: وافقنا على كل المقترحات لصفقة أسرى وحماس رفضت

وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، إن حكومة الاحتلال وافقت على كل المقترحات التي تم تقديمها لعقد صفقة، زاعما أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس هي التي رفضت.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، يوم أمس الثلاثاء، خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صرح مصدر مسؤول بارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد الهجوم الإسرائيلي على مقر قيادة الحركة في قطر.

وأكد المصدر لموقع "سي إن إن" الأمريكي، خلال رده على سؤال حول وضع المفاوضات، "لا أحد يتحدث عن هذا في الوقت الحالي".

ووفقًا لـ "سي إن إن"، كان من المقرر أن تقدم حماس ردها على المقترح للوسطاء القطريين مساء الثلاثاء، لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع.