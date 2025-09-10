روسيا تنفي توجيه ضربات للأراضي البولندية

وكالات

نفت روسيا، اليوم الأربعاء، توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرات مسيرة، قائلة إن ضرباتها اقتصرت على أهداف عسكرية أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن ضرباتها التي وجهتها ضد الأراضي الأوكرانية في مناطق إيفانو-فرانكيفسك وخميلنيتسكي وجييتومير، وكذلك في مدينتي فينيتسا ولفوف، حققت أهدافها بالكامل، مشيرة إلى أنه تم تدمير جميع المنشآت المستهدفة بدقة، وفق قولها.

وأضافت "الجانب الروسي يعرب عن استعداده لإجراء مشاورات فنية مع وزارة الدفاع البولندية حول هذا الموضوع، إذا لزم الأمر".

وأعلنت بولندا، اليوم، إغلاق 4 من مطاراتها الرئيسية، بعدما أسقطت طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاكات الروسية المتكررة" خلال الهجوم الواسع على أوكرانيا التي تواجه ضربات مكثفة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وقالت القيادة، في بيان على منصة "إكس": "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".