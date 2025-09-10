إعلان

فيديو| هجوم ثانٍ على أسطول مساعدات غزة قبالة تونس

03:42 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

هجوم ثانٍ على أسطول مساعدات غزة

وكالات

أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، ليل الثلاثاء، أنه تعرّض لهجوم ثانٍ خلال تواجده في المياه التونسية قبالة ميناء سيدي بوسعيد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم الأول الذي تعرضت له إحدى سفنه.

وقال الأسطول، في بيان مقتضب مساء الثلاثاء نشره على صفحته على موقع فيسبوك: "اشتباه باعتداء صهيوني على ثاني أكبر سفن أسطول الصمود "ألما" التي ترسو قرب ميناء سيدي بو سعيد"، ولكن دون أن يحدد طبيعة "الاعتداء" المقصود.

وأفاد الأسطول بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم، مؤكدًا "ماضون إلى غزة ولن ترهبنا الاعتداءات الجبانة والغادرة".

وندد نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالهجوم على السفينة "ألما" التي ترفع العلم البريطاني، مؤكدين أن طائرة مسيّرة أطلقت المقذوفات التي تسببت في اندلاع حريق على سطحها العلوي.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها أسطول الصمود العالمي عن استهداف إحدى سفنه، إذ أفاد مساء الاثنين بتعرض سفينة إسبانية مشاركة في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة لهجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية بميناء سيدي بوسعيد.




قطاع غزة السواحل التونسية
