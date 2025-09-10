وصفوه بهتلر.. متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن "فيديو"

القاهرة- مصراوي

رمق دونالد ترامب بنظرات حادة مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين واجهوه في مطعم Joe’s Seafood, Prime Steak, and Stone Crab في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعرّض الرئيس الأمريكي لهتافات تصفه بـ"هتلر"، فيما ردد المتظاهرون شعار "الحرية لفلسطين" أثناء زيارته للمطعم الواقع على بُعد شارع واحد فقط من البيت الأبيض، في محاولة منه لإظهار مدى "أمان" واشنطن بعد سيطرة قواته الفيدرالية على الأمن.

كما ظهر السيناتور جي دي فانس في الفيديو مرافقًا لترامب.

Protesters were able to get past secret service to Trump’s table and call him Hitler to his face….very impressive 🔥pic.twitter.com/DqjJgHNphk — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) September 10, 2025

تُعد هذه الزيارة أول دخول لترامب إلى مطعم في واشنطن خلال فترتي رئاسته، باستثناء مطعم شريحة اللحم في فندقه السابق بشارع بنسلفانيا، الذي أُغلق لاحقًا.

رافق ترامب في الزيارة كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث. وقد خرج من موكبه ولوّح للحشود في الشارع، حيث لاقى ترحيبًا من بعضهم، فيما قابلته مجموعة أخرى بالهتاف ضده والشتائم.

وقال ترامب للصحفيين أمام المطعم: "ها أنا أقف في منتصف الشارع. لم أكن لأفعل ذلك قبل ثلاثة أشهر، أو أربعة، وبالتأكيد لم أكن لأفعله قبل عام. هذه كانت واحدة من أكثر المدن خطورة في البلاد. الآن هي من أكثر المدن أمانًا. المطاعم تزدهر من جديد. الناس خرجوا لتناول العشاء بعدما امتنعوا لسنوات، والمدينة آمنة."

وبعد لحظات من دخول ترامب المطعم، خرجت مجموعة من النساء وهن يهتفن: "حرروا واشنطن! حرروا فلسطين! ترامب هو هتلر عصرنا!"، قبل أن تقودهن الشرطة عبر الشارع.

تأتي زيارة ترامب للمطعم بعد أيام من إعلانه عبر منصته "Truth Social" أن واشنطن أصبحت "منطقة خالية من الجريمة".