أوامر إخلاء جديدة بغزة وتهديد إسرائيلي باستهداف مبنى

11:34 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه سيهاجم مبنى برج "طيبة 2″ في وقت قريب، زاعمًا وجود ما وصفها بـ"البنى التحتية" لحماس داخله أو بجواره.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر بإخلاء ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي خصوصا برج "طيبة 2" والخيام المجاورة.

وأمس الثلاثاء، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة في كل أحيائها، مطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد لما زعم أنها "منطقة إنسانية" في المواصي.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يتجهز لشن هجوم جديد للسيطرة على المدينة الأكبر في القطاع، وتثير الخطة الإسرائيلية قلقًا عالميًا بشأن مصير القطاع بأكمله.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية "ستعمل في مدينة غزة بقوة كبيرة".




الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة
