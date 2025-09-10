إعلان

فرنسا تعرب عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

11:01 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن قلقها من غارات إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة، معربة عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الصديقة.

وأكدت الخارجية الفرنسية، اليوم في منشور على منصة "إكس"، تمسكها باحترام سيادة قطر ووحدة أراضيها، مشيدة بوساطة قطر ومصر وتعدها جهدًا لا غنى عنه للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأدانت الخارجية الفرنسية ما وصفتها بـ"جرائم حماس"، مطالبتها بالإفراج فورًا دون شروط عن الأسرى الإسرائيليين وبنزع سلاحها وبترك حكم غزة.

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

