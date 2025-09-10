فرنسا تعرب عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن قلقها من غارات إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة، معربة عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الصديقة.

وأكدت الخارجية الفرنسية، اليوم في منشور على منصة "إكس"، تمسكها باحترام سيادة قطر ووحدة أراضيها، مشيدة بوساطة قطر ومصر وتعدها جهدًا لا غنى عنه للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأدانت الخارجية الفرنسية ما وصفتها بـ"جرائم حماس"، مطالبتها بالإفراج فورًا دون شروط عن الأسرى الإسرائيليين وبنزع سلاحها وبترك حكم غزة.

#Qatar | La France a pris connaissance avec une extrême préoccupation des frappes revendiquées par Israël hier à Doha. Elle exprime sa pleine solidarité à l’égard du Qatar et réaffirme son attachement au respect de sa souveraineté.



➡️ https://t.co/TIqKPUGG9P pic.twitter.com/A06D3GoRfC — France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) September 10, 2025

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.