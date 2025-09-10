إعلان

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نفعل الأمور دائمًا وفق المصالح الأمريكية

10:14 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون

وكالات

نقلت القناة الـ12 العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قوله إن تل أبيب لا تفعل الأمور دائمًا وفقًا لمصالح الولايات المتحدة.

وأضاف دانون "أحيانًا نبلغ واشنطن مسبقًا وأحيانًا أثناء التنفيذ وفي النهاية نحن من يتحمل المسؤولية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حماس في الدوحة، مضيفة أن "قصف حماس في قطر الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا".

وأوضحت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

سفير إسرائيل الأمم المتحدة المصالح الأمريكية داني دانون
