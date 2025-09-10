اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الغارات الإسرائيلية على الدوحة

وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها إسرائيل على الدوحة واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

قالت المصادر، إن الجلسة ستعقد في الساعة 19 بتوقيت جرينيتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.

وحاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر الثلاثاء، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط في هجوم وصفه البيت الأبيض بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

ودافعت إسرائيل عن الهجوم قائلة: إنه "مبرر تماما"، لكن قطر قالت: "إنه كان عملية غادرة مئة بالمائة ويمثل إرهاب دولة".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الغارة تهدد بتقويض جهود السلام التي تقوم فيها الدوحة بدور الوسيط بين حماس وإسرائيل.

ووقعت الغارة بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق نار أسفر عن مقتل 6 أشخاص عند محطة للحافلات على مشارف القدس الإثنين.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم "مبررا تماما" وجاء بعد هجوم القدس وفقدان أربعة جنود إسرائيليين في غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: "ولت أيام الحصانة التي كان يتمتع بها قادة الإرهاب بأي شكل من الأشكال، لن أسمح بوجود مثل هذا النوع من الحصانة".