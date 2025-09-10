الجيش الروسي يشن هجمات جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا



وكالات

شن الجيش الروسي هجمات جديدة باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار في جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت القوات الأوكرانية.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من وجود عدد كبير من طائرات "العدو" بدون طيار فوق المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي العاصمة كييف، سُمع صوت إطلاق نار مضاد للطائرات قبل منتصف الليل بقليل.

وأفادت تقارير، أن بعض الطائرات بدون طيار دخلت بالفعل غرب أوكرانيا متجهة نحو مدينة لوتسك، إذ تم تفعيل صفارات الإنذار الجوي في معظم أنحاء البلاد.

وتوقع مراقبون عسكريون أوكرانيون أيضًا احتمال استخدام صواريخ كروز جوية وبحرية.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن قاذفات قنابل استراتيجية وسفنا مجهزة بصواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تم تجهيزها للانتشار.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن غارة جوية روسية أودت بحياة 24 مسنا في موقع لصرف معاشات التقاعد في قرية بشرق أوكرانيا التي دعا رئيسها فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف إلى ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو لوقف الحرب.

وشنت القوات الروسية هجوما شرسا على معظم أنحاء منطقة دونيتسك شرقي البلاد، في وقت تعثرت فيه بشكل كبير الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكشف زيلينسكي أن قنبلة موجهة استهدفت قرية ياروفا، التي تبعد نحو 24 كيلومترا عن مدينة سلوفيانسك وعدة كيلومترات عن خط المواجهة.

وكتب على منصة إكس: "استهداف مباشر للناس؛ مدنيون عاديون، بالتزامن مع صرف المعاشات التقاعدية"

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية أن 24 شخصا قتلوا وأصيب 19 آخرون

وقال فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك، إن جميع القتلى من المسنين، وفقا للعربية.