خلاف جديد بين كاتس وزامير بسبب ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يرفض بشكل قاطع قرار رئيس الأركان إيال زامير، بتعيين عقيد في الجيش قائدًا لمركز قيادة القوات البرية وترقيته إلى رتبة عميد.

وكتب كاتس، في منشور على منصة "إكس": "أبلغت رئيس الأركان إيال زامير اليوم أنني أرفض رفضًا قاطعًا التوصية بتعيين وترقية المقدم (احتياطي) جيرمان جيلتمان، أحد زعماء (الإخوة في السلاح)، الذي دعا إلى رفض الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف كاتس، أن أي شخص يدعو لرفض توجيهات الجيش الإسرائيلي أو الحكومة، لن يخدم في الجيش ولن تتم ترقيته إلى أي منصب.

מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל.



הודעתי היום לרמטכ"ל אייל זמיר כי אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק" שקרא לסרבנות שירות בצה"ל.



מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 5, 2025

ويعد هذا الخلاف أحدث حلقة في سلسلة الاشتباكات بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير بشأن تعيينات الجيش، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومساء أمس الخميس، أعلن رئيس الأركان إيال زامير، لائحة تضمنت ترقية ضابطين إلى رتبة عميد، و28 ضابطًا إلى رتبة عقيد، بالإضافة إلى عميد واحد و 9 عقداء يتم نقلهم إلى مناصب جديدة بالرتبة نفسها. وقال إنه سيعرضها على وزير الدفاع للموافقة عليها.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة الخلاف بين زامير وكاتس، بشأن التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي، من خلال موافقة وزير الدفاع بشكل "انتقائي" على بعض الضباط وعرقلة تعيين آخرين.

وسبق وأن تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهدئة حدة التوترات بين وزير الدفاع ورئيس الأركان.