إعلان

ترامب: لست سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر

02:41 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه ليس سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر، قائلا إنه سيدلي ببيان غدًا حول هذا الهجوم.

وقال ترامب في كلمة له قبل قليل: "سأتحدث غدا عن الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس بقطر"، وفقا للعربية.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضلوعه في قيام إسرائيل بمهاجمة مقر تواجد قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة عصر الثلاثاء.

قال ترامب، في تغريدة عبر منصة تروث سوشيال: "هذا الصباح، أُبلِغت إدارة ترامب من قِبل الجيش الأمريكي أن إسرائيل تُهاجم حماس التي للأسف الشديد كانت متمركزة في جزء من الدوحة عاصمة قطر".

وتابع: "كان هذا قرارًا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس قرارًا اتخذته أنا، إن القصف الأحادي الجانب داخل قطر، الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق للولايات المتحدة، التي تعمل بجد وشجاعة وتُخاطر معنا للتوسط في السلام، لا يُحقق أهداف إسرائيل أو أمريكا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب قطر الرد القطري الهجوم الإسرائيلي على قطر ترامب وأمير قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة