ترامب: لست سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه ليس سعيدا بالغارة الإسرائيلية على قطر، قائلا إنه سيدلي ببيان غدًا حول هذا الهجوم.

وقال ترامب في كلمة له قبل قليل: "سأتحدث غدا عن الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس بقطر"، وفقا للعربية.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضلوعه في قيام إسرائيل بمهاجمة مقر تواجد قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة عصر الثلاثاء.

قال ترامب، في تغريدة عبر منصة تروث سوشيال: "هذا الصباح، أُبلِغت إدارة ترامب من قِبل الجيش الأمريكي أن إسرائيل تُهاجم حماس التي للأسف الشديد كانت متمركزة في جزء من الدوحة عاصمة قطر".

وتابع: "كان هذا قرارًا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس قرارًا اتخذته أنا، إن القصف الأحادي الجانب داخل قطر، الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق للولايات المتحدة، التي تعمل بجد وشجاعة وتُخاطر معنا للتوسط في السلام، لا يُحقق أهداف إسرائيل أو أمريكا".