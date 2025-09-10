إعلان

نتيجة هجوم بمسيرة.. حريق في سفينة "ألما" ثاني أكبر سفن أسطول الصمود العالمي

02:16 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أسطول الصمود العالمي

وكالات

نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في سفينة "ألما" ثاني أكبر سفن أسطول الصمود العالمي نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

وقال أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة، إن أحد القوارب تعرض لهجوم جديد يشتبه بأنه بطائرة مسيرة دون أنباء عن إصابات، بحسب الغد.

والأسطول مبادرة دولية تسعى لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة على متن قوارب مدنية وتدعمها وفود من 44 دولة.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع الساحلي منذ تولي حركة حماس السيطرة عليه في عام 2007، قائلة إنها تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الحركة.

وفرضت إسرائيل حصارا بريا على قطاع غزة في أوائل مارس، ولم تسمح بدخول الإمدادات لمدة 3 أشهر، بحجة أن حماس تغير مسار المساعدات وتنهبها.

وتأجَّل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة، والذي كان مقررًا له الأحد، إلى اليوم الأربعاء ، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة.

وأعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي أنه تم تأجيل موعد الإبحار، لأسباب تقنية ولوجستية، وفقا للغد.

وكتبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عبر صفحتها على فيسبوك: "تعلن هيئة أسطول الصمود العالمي عن تأجيل موعد الإبحار، من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 إلى اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادتنا".

أسطول الصمود العالمي حريق في سفينة ألما سفن أسطول الصمود العالمي الصمود العالمي هجوم بطائرة مسيرة
