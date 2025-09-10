قطر عن الهجوم الإسرائيلي: إرهاب دولة سنتعامل معه بحزم ونحتفظ بحق الرد

وكالات

قال وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات وضحايا الهجوم الإسرائيلي.

وأكد بن حمد، أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر، مشيرا إلى أن بلاده دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر.

وأوضح بن حمد، أن الدوحة شكلت فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن هجوم اليوم رسالة إلى المنطقة تقول إن هناك لاعبا مارقا في المنطقة وعربدة سياسية، مشددا على أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه.