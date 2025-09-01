وكالات

أدلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتصريحات بشأن الأوضاع في غزة، مؤكداً أن بلاده لا ترى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامها بأمن إسرائيل.

وقال الوزير إن سعي بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية يندرج ضمن جهود دعم حل الدولتين، مشدداً على المطالبة بوقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وأشار "لامي"، إلى أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى إطالة الأزمة الإنسانية وتعميقها، داعياً إلى إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة والسماح بعمل المنظمات الدولية.

كما أوضح أن بريطانيا تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء أطفال مصابين من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج.