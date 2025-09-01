ثورة في السكك الحديدية.. بريطانيا تطلق نظام تذاكر يعتمد على GPS

وكالات

ظهر نوع جديد من تذاكر القطارات في الخطوط البريطانية تستخدم تطبيق (GPS)، لتحديد مسافات مسافرين وتنقلتهم، وخصم أفضل سعر تلقائياً في نهاية الرحلة.

وتعتمد التذاكر الذكية الجديدة، وفقًا لجريدة "Metro"، على هواتف المحمول التي تمكن الركاب من تسجيل الوصول باستخدام تطبيق(GPS)، ويتم خصم رسوم التنقلات في نهاية المشوار.

ومن المقرر أن يتم تجربة "التذكرة الذكية" التي تسعى لتبسيط اجراءات الحصول على التذاكر لمدة تسعة أشهر على أربعة خطوط للسكك الحديدية البريطانية.

وحذر أحد المسؤولين في بريطانيا، من تفعيل هذه التذكرة وتعميمها لأنها لا تتاح بسهولة دون الحاجة إلى هاتف ذكي، لافتًا إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص في بريطانيا يعانون حالياً بسبب تحول كل شيء إلى الإنترنت وخصوصًا كبار السن غير.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التجاري لشركة نورثرن ريل المسئولة عن تشغيل قطارات بريطانية، بالتذاكر الجديدة في قطاع السكك الحديدية، معتبرًا أن أي شيء يُبسط تجربة العميل يستحق التأييد.