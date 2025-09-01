عمال ميناء جنوة الإيطالي يهددون إسرائيل إذا اعترضت أسطول الحرية

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن لجنة عمال ميناء جنوة الإيطالي هددت إيطاليا بأنها ستفرض مقاطعة على البضائع والشحنات المتجهة إلى إسرائيل والتي تمر عبر الميناء في حال انقطع الاتصال بالأسطول الإنساني الذي انطلق أمس من الميناء إلى غزة "ولو لمدة 20 دقيقة"، وإذا منعتهم إسرائيل من الوصول إلى وجهتهم.

ويعد ميناء جنوة من أكبر الموانئ الأوروبية وأكثرها أهمية.

وأمس الأحد، أبحر أسطول من السفن من ميناء برشلونة إلى قطاع غزة وعلى متنه مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل من هجومها على مدينة غزة، كما تحد من دخول المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية في شمال الأراضي الفلسطينية.

وسيحاول أسطول الصمود العالمي كسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والطعام والمياه والأدوية لقطاع غزة.

وسينضم الأسطول، الذي يحمل وفودًا من 44 دولة، لمزيد من السفن من موانئ في إيطاليا واليونان وتونس خلال الأيام المقبلة، في طريقها من الطرف الغربي للبحر المتوسط إلى قطاع غزة، حسبما قال المنظمون، ويتوقع المنظمون مشاركة إجمالي نحو 20 سفينة.