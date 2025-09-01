إعلان

حماس تطالب بتحرك دولي عاجل بعد إثبات الإبادة الجماعية بغزة

03:53 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

حركة المقاومة الإسلامية حماس

background

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن إثبات جمعية علماء الإبادة الجماعية ارتكاب الاحتلال إبادة بقطاع غزة توثيق قانوني جديد لما يتعرض له شعبنا.

واستنكرت حماس عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني، معتبرة أنه "وصمة عار وعجز غير مبرر".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم IAGS، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأيد 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)".

حركة المقاومة الإسلامية حماس غزة
