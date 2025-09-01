إعلان

الحوثيون باليمن يعلنون استهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر

10:11 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

استهداف سفينة نفط بالبحر الأحمر أرشيفية

صنعاء- ( د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن ، اليوم الاثنين ، استهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان اليوم ، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي"، مشيرا إلى أن "العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وأكد سريع "استمرار القوات المسلحة اليمنية في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وشدد على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومساء أمس الأحد، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف بالقرب من سفينة في البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي قد توعدت "بالرد القاسي" على إسرائيل، بعد هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا يضم رئيس حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء ما أسفر عن مقتلهم في العاصمة صنعاء.

