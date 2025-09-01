زيلينسكي: القبض على مشتبه به في مقتل السياسي الأوكراني أندريه باروبي



كييف- (أ ب)



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن مسؤولين أوكرانيين اعتقلوا مشتبها به في مقتل رئيس البرلمان السابق والسياسي البارز الموالي للغرب أندريه باروبي بالرصاص.



وتابع زيلينسكي في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه تم القبض على شخص بعد إطلاق النار على باروبي في مدينة لفيف يوم السبت. ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول المشتبه به أو دافع القتل.



وقال زيلينسكي: "الإجراءات التحقيقية اللازمة جارية. لقد أصدرت تعليماتي بتقديم المعلومات المتاحة للجمهور".



وكان باروبي، البالغ من العمر 54 عاما، مشرعا من منطقة لفيف شارك في الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004 وقاد وحدات دفاع ذاتي من المتطوعين خلال احتجاجات ميدان عام 2014، التي أجبرت الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش على ترك منصبه. وكان رئيسا للبرلمان من 2016 إلى 2019.