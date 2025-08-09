إعلان

سموتريتش: فقدت الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر

10:58 م السبت 09 أغسطس 2025

بتسلئيل سموتريتش

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، السبت، إنه فقد الثقة في إرادة وقدرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر.

وأكد سموتريتش، أن نتنياهو والمجلس المصغر استسلما للضعف وسمحا للعاطفة بالتغلب على العقل وقررا خطوة عسكرية لا تهدف للحسم، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة ويجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم.

وأضاف سموتريتش: "دفعنا أثمانا باهظة لكننا حققنا الكثير من الإنجازات"، محذّرا من أنه "إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها".

بتسلئيل سموتريتش احتلال غزة بنيامين نتنياهو
