إعلان

البث العبرية: إسرائيل أبلغت أمريكا إمكانية العودة للمفاوضات قبل توسيع العملية بغزة

09:30 م السبت 09 أغسطس 2025

ستيف ويتكوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنه يمكن العودة للمفاوضات قبل توسيع العملية في غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يناقش الآن مقترحا يشمل الإفراج عن كل الأسرى مقابل إنهاء الحرب، موضحة في الوقت نفسه أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" أقر زيادة المساعدات لغزة بهدف إضفاء شرعية على توسيع العملية العسكرية في غزة وتحضير الظروف الميدانية لنقل السكان جنوبا.

وأكدت البث العبرية، أنه سيتم البدء في نقل سكان مدينة غزة البالغ عددهم نحو 800 ألف في غضون أسبوعين إلى منطقة المواصي على مدار شهر ونصف قبل انطلاق العملية الواسعة، كما سيتم تجنيد قوات احتياط جديدة في غضون شهر و6 فرق ستعمل في مدينة غزة مع بدء العملية العسكرية.

وأوضحت البث العبرية، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سيستغرق 6 أشهر، مضيفة "الجيش سينتهي من تطويق مدينة غزة وإخلاء سكانها بحلول أكتوبر المقبل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف إسرائيل أمريكا غزة احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد مودرن سبورت.. 0-0
وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري