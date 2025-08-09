وزيرة إسرائيلية: سنحتل غزة مؤقتا حتى تتولى جهة ما إدارة الأمور هناك

وكالات

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، السبت، إن جيش الاحتلال يعمل حاليا في مناطق يوجد فيها أسرى بغزة "لكننا لن نحدد مواقعها بالضبط".

وأشارت ريجيف، إلى أن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم على نقل سكان مدينة غزة لمخيمات وسط القطاع ورئيس الأركان يعمل الآن على التحضير لتنفيذ قرار الحكومة.

وأوضحت ريجيف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد احتلال قطاع غزة بشكل مؤقت حتى تتولى جهة ما إدارة الأمور هناك وهذا سيستغرق وقتا، مضيفة "علينا أن ننتهي من مسألة غزة وهذا سيستغرق وقتا وللأسف سنتكبد أثمانا باهظة وسنفقد جنودا لكننا سنعيد الأسرى".