إعلان

وزيرة إسرائيلية: سنحتل غزة مؤقتا حتى تتولى جهة ما إدارة الأمور هناك

09:19 م السبت 09 أغسطس 2025

وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، السبت، إن جيش الاحتلال يعمل حاليا في مناطق يوجد فيها أسرى بغزة "لكننا لن نحدد مواقعها بالضبط".

وأشارت ريجيف، إلى أن خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوم على نقل سكان مدينة غزة لمخيمات وسط القطاع ورئيس الأركان يعمل الآن على التحضير لتنفيذ قرار الحكومة.

وأوضحت ريجيف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد احتلال قطاع غزة بشكل مؤقت حتى تتولى جهة ما إدارة الأمور هناك وهذا سيستغرق وقتا، مضيفة "علينا أن ننتهي من مسألة غزة وهذا سيستغرق وقتا وللأسف سنتكبد أثمانا باهظة وسنفقد جنودا لكننا سنعيد الأسرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد مودرن سبورت.. 0-0
وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري