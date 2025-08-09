عون: فقدنا نخبة من خيرة أبنائنا في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته

بيروت - (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن الوطن يفقد اليوم نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام ، "أجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع فيه على ملابسات الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون - وادي زبقين في قضاء صور وأدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى العسكريين نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش في أثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها" .

أعرب الرئيس عون عن ألمه لـ "استشهاد" العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدهم، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأفادت مصادر عسكرية، لقناة "الجديد" اللبنانية، بارتقاء 6 "شهداء من الجيش اللبناني جراء انفجار خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته".

وأكد الجيش اللبناني نبأ انفجار ذخيرة في مخزن أسلحة في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم السبت مشيرا إلى أن الانفجار وقع خلال قيام خبراء الجيش بتفكيك الذخيرة مما أسفر عن استشهاد ستة منهم وإصابة آخرين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال الجيش إن الحادث وقع على أطراف قرية زبقين الجنوبية في قضاء صور.

وأشار إلى أن الجهود جارية لتحديد سبب الانفجار، بيد أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويعتقد أن المخزن كان يستخدم من قبل حزب الله اللبناني.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام نعى عددا من عناصر الجيش اللبناني لقوا حتفهم وهم يؤدّون واجبهم الوطني في جنوب البلاد .

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، "انفجرت ذخائر من مخلفات العدوان الاسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون - قرية زبقين في قضاء صور".

وأشارت إلى "معلومات عن سقوط شهداء وجرحى".