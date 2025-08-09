وزير الخارجية التركي: نشكر مصر على إيصال مساعداتنا لغزة



وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا أن "التعاون بين البلدين هو في ذروته الآن".



وذكر فيدان، أن حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ 9 مليارات دولار ونطمح لرفعه إلى 15 مليار، مضيفًا "نتفق مع الجانب المصري في مختلف الملفات والأزمات العالقة في إفريقيا، وفي ضرورة وقف السياسة التوسعية لإسرائيل".



وشكر وزير الخارجية التركي مصر وقطر على دورهما الفاعل لإيجاد حلول للوضع في قطاع غزة، مشددًا على أن بلاده ستواصل بذل جهودها إلى جانب مصر لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.



وأشار فيدان، إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 10 ألف طن من المساعدات لغزة وستواصل إرسال المزيد، مضيفًا "نشكر السلطات المصرية على المساعدة في إيصال مساعداتنا لقطاع غزة لكن إسرائيل هي من يعيق إيصال المساعدات".



وأضاف وزير الخارجية التركي، أن إسرائيل صعدت من جرائمها في قطاع غزة وترتكب مجازر غير مسبوقة وتطهيرًا عرقيًا ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن دماء شهداء فلسطين ستكون الشعلة التي تضيئ طريق الأمل والحرية للشعوب المظلومة.



وتابع وزير الخارجية التركي: "ككل ظالم، نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون قريبة لأنه يتبع سياسة التجويع والقهر".



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.